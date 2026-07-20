GAK verpflichtet neuen Mittelfeldspieler

Der GAK hat Liam Hermesh verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt fix nach Graz und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029.

Der Israeli wurde in der Akademie von Maccabi Haifa ausgebildet und absolvierte dort unter anderem sechs Spiele in der UEFA Youth League. Nach einer Leihe zu Hapoel Afula in die zweite israelische Liga kehrte der defensive Mittelfeldspieler nach Haifa zurück und kam auf zehn Einsätze in der höchsten Spielklasse Israels.

Hermesh zuletzt bei Sheriff Tiraspol

Im Herbst 2025 wechselte Hermesh zu Sheriff Tiraspol aus der Republik Moldau. Dort bestritt er 15 Ligaspiele und gewann den nationalen Pokalwettbewerb. Im Finale erzielte der Rechtsfuß einen Treffer.

Insgesamt bringt Hermesh die Erfahrung aus 65 Pflichtspielen mit, in denen ihm vier Tore und eine Vorlage gelangen. Sportdirektor Tino Wawra bezeichnete Hermesh als „laufstarken und fleißigen Spieler, der für mehr Stabilität im Zentrum sorgen soll.“