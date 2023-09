Für Austria Wien spricht vor dem 341. Wiener Derby nur die Statistik

Vor dem 341. großen Wiener Derby am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem SkyX-Traumpass) in Favoriten kann sich die Austria einzig an die Statistik klammern. Schon über vier Jahre ist Violett gegen Rapid ungeschlagen, doch der schlechteste Saisonstart seit 17 Jahren lässt eine Fortsetzung dieser elf Spiele währenden Serie mehr als fraglich erscheinen. Dazu kommen die schweren finanziellen Sorgen, unlängst unterstrichen von Sportvorstand Jürgen Werner: „Die Austria ist noch immer ein Patient“, sagte er bei Sky.

Aktuell stehen beim Tabellenzehnten fünf Punkte und sechs Tore zu Buche. Sollte man am Sonntag nicht gewinnen, ist auch der schlechteste Saisonstart nach 9 Runden der Bundesliga-Geschichte, also seit 1974, Gewissheit. Immerhin: Das bisher letzte Derby am 14. Mai konnten die Veilchen mit 3:1 für sich entscheiden. Mit Haris Tabakovic ist der dreifache Torschütze von damals allerdings nicht mehr an Bord. Ebenfalls am Verteilerkreis passierte am 1. September 2019 der bisher letzte Derbysieg von Grün-Weiß, das Personal von damals ist längst nicht mehr dabei. Nur noch Johannes Handl und Dominik Fitz (Austria) und Ersatztormann Paul Gartler sowie die Defensivspieler Thorsten Schick und Maximilian Hofmann (Rapid) finden sich noch in den Kadern.

Werner: „Büßen für Sünden der Vergangenheit“