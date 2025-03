„Für immer gestorben“: Aus für Frauen-Weltcup-Austragungsort

In Lienz werden keine alpinen Ski-Weltcuprennen der Frauen mehr stattfinden. „Mir tut es sehr leid für den Skiclub Lienz, der die Organisation immer tadellos abgewickelt hat. Aber wir suchen uns einen neuen Austragungsort“, wird Christian Scherer, der Generalsekretär des Österreichischen Skiverbandes, in der Tiroler Tageszeitung zitiert. Der Weltcup in Lienz sei „für immer gestorben“. Damit ist US-Star Mikaela Shiffrin die letzte Lienz-Siegerin, sie gewann 2023 beide Rennen.

Das Zettersfeld sei als Alternative nicht geeignet, und man habe keine schriftliche Bestätigung über eine Öffnung am Hochstein, wird Scherer weiters zitiert. „Die Äußerungen der Frau Bürgermeisterin haben uns auch nicht gerade ermutigt.“

Die Technikbewerbe zwischen Weihnachten und Silvester alle zwei Jahre fanden bisher alternierend mit Semmering statt. Heuer wäre Lienz an der Reihe gewesen. Das bisher genutzte Skigebiet am Hochstein wird aus finanziellen Gründen jedoch endgültig geschlossen, der Weltcup sollte laut erstem Plan aufs Zettersfeld ausweichen.

(APA) / Foto: GEPA