Für WM-Quali: Messi zurück im argentinischen Kader

Superstar Lionel Messi kehrt nach seiner Muskelverletzung zurück ins Aufgebot der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft.

Der 37-Jährige von US-Klub Inter Miami steht im vorläufigen Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele, wie der argentinische Verband AFA am Donnerstag mitteilte. Wegen Adduktorenbeschwerden hatte der Kapitän die beiden Quali-Spiele im März gegen Uruguay und Brasilien verpasst.

Der amtierende Weltmeister Argentinien spielt am 5. Juni in Chile und am 10. Juni gegen Kolumbien. Als Tabellenerster in Südamerika ist die Albiceleste für die Endrunde 2026 in den USA, Kanda und Mexiko bereits qualifiziert.

Nach den Spielen in der WM-Quali steht für Messi die Klub-WM auf dem Programm. Im Eröffnungsspiel am 14. Juni (Ortszeit) trifft der ehemalige Weltfußballer mit Miami auf den ägyptischen Vertreter Al Ahly.

(SID) / Bild: Imago