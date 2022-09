via

via Sky Sport Austria

Fulham gewinnt mit einem 3:2 gegen Nottingham Forest. Die Nottinghamer gingen in der 11. Minute durch Taiwo Awoniyi in Führung mit dem 1:0. Nach der Halbzeit drehte Fulham das komplette Spiel innerhalb von sechs Minuten zu einem 1:3. Die Mannschaft von Marco Silva konnte zwar noch einen zweiten Treffer erzielen – für einen Sieg hat es jedoch nicht gereicht. Für die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl ist es die zweite 0:1-Niederlage in Folge.