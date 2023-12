Furiose Schlussphase von Luton: Chelsea zittert sich an der Kenilworth Road zum Sieg

Chelsea zittert sich nach 3:0-Führung bei Luton Town zum Sieg. Gegen den Premier League-Aufsteiger holen die Blues schlussendlich einen knappen 3:2-Auswärtssieg.

Die Gäste aus London nützten einen Defensivpatzer von Luton aus und gingen durch Cole Palmer in der zwölften Minute in Führung. Die Heimmannschaft kam nach dem Gegentor besser ins Spiel, doch in der stärksten Phase der ersten Hälfte kann Noni Madueke zum 2:0 für die Blues stellen.

Nach der Pause spielten beide Teams auf Augenhöhe, dennoch ist es wieder Palmer, der in der 70. Minute zum verdienten 3:0 stellen kann. Anschließend kam Luton in Fahrt und konnte durch Treffer von Ex-Chelsea-Spieler Ross Barkley (80.) und Elijah Adebayo (87.) auf 2:3 verkürzen. Doch die Bemühungen von Luton in der Schlussphase blieben unbelohnt.

Bild: Imago