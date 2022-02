Furioser Comeback-Sieg! Hasenhüttls Southampton schlägt Tottenham

via

via Sky Sport Austria

Der FC Southampton feiert bei Tottenham einen furiosen 3:2 Auswärtssieg. Die Elf von Trainer Ralph Hasenhüttl liegt bei den Spurs zweimal zurück, kann die Partie am Ende aber doch noch drehen.

Durch ein Eigentor von Jan Bednarek gelangen die Saints zunächst in Rückstand (17.), doch Armando Broja trifft wenige Minuten später zum 1:1-Ausgleich – zugleich der Pausenstand.

In der 71. Minute gehen die Spurs durch Heung-min Son abermals in Führung, doch die Hasenhüttl-Truppe kämpft sich zurück. Mohamed Elyounoussi erzielt per Kopf, nach Traumflanke von James Ward-Prowse das 2:2. Drei Minuten später ist Che Adams, abermals nach Ward-Prowse-Vorarbeit zur Stelle und trifft zum 3:2 für Southampton.

Bild: Imago