SKY-Interview: Stefan Maierhofer über Haaland, Titelkampf und seine Zukunft

Im SKY-Interview spricht der ehemalige ÖFB-Teamspieler Stefan Maierhof unter anderem über das Stürmer-Talent Haaland, den spannenden Titelkampf in der tipico Bundesliga und seine eigene Karriere, sowie Zukunft.

Der 37-jährige Niederösterreicher spielte zuletzt beim FC Aarau. Maierhofer hat sich vor wenigen Tagen vom FC Aarau getrennt und ist seit kurzem vereinsloser Spieler. In der österreichischen Fußball-Bundesliga kommt Maierhofer auf 129 Einsätze und 54 Tore. 14 Tore erzielte der österreichische Stürmer in 65 Spielen während er in der 2. deutschen Bundesliga spielte. Auch in der Premiere League konnte Maierhofer einnetzen, er schoss ein Tor in 9 Pflichtspielen.

(Red.)