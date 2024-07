Fußball-Star Zico in Paris ausgeraubt

Dem früheren brasilianischen Fußball-Star Zico ist nach eigenen Angaben am Rande der Olympischen Spiele von Paris eine Tasche mit wertvollem Inhalt gestohlen worden. Der 71-Jährige habe eine entsprechende Anzeige erstattet, bestätigte die Staatsanwaltschaft Paris auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zico, der in 71 Länderspielen für die Selecao 48 Treffer erzielte, ist auf Einladung der brasilianischen Olympia-Mannschaft in Paris.

Einem Bericht der Zeitung „Le Parisien“ zufolge soll ihm die Aktentasche in einem Taxi entwendet worden sein. Die Betrüger sollen zu zweit gewesen sein. Während einer der Diebe den Fahrer ablenkte, soll der zweite durch ein offenes Fenster die Tasche gestohlen haben.

(APA)/Bild: Imago