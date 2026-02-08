GAK-Eckballtor aberkannt: „Muss man eigentlich geben“

Strittige Szene beim Bundesliga-Match zwischen dem WAC und GAK: Ein direkt verwandelter Eckball von Neuzugang Leon Klassen (41.) wurde aberkannt.

„Das Tor muss man eigentlich geben“, meint Sky-Experte Thomas Silberberger in der Halbzeitanalyse. Was war geschehen?

Ein scharf geschossener Eckball des GAK landete direkt im Tor. Wenige Augenblicke zuvor ging im Fünfmeterraum WAC-Tormann Nikolas Polster zu Boden. Schiedsrichter Safak Barmaksiz entschied auf Foulspiel, da Murat Satin (GAK) den Goalie der Lavanttaler leicht berührt hatte. Im Anschluss kam es zu einem On-Field-Review, doch der Unparteiische blieb bei seiner Entscheidung.

Das Match seht ihr jetzt live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Nicht nur Sky-Experte Silberberger sondern auch GAK-Sportchef Tino Wawra kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. „Für mich ist das ein ganz klares, reguläres Tor“, so der 46-Jährige.

„Für mich ein klares Tor“: Wawra über aberkannten Klassen-Treffer