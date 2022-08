GAK feiert Sieg gegen Liefering

via

via Sky Sport Austria

Der GAK hat in der dritten Runde der 2. Fußball-Liga den ersten Sieg gefeiert. Die Grazer setzten sich am Samstag dank eines Kopfballtores von Paul Koller (15.) gegen den FC Liefering knapp mit 1:0 (1:0) durch. Den Assist gab der langjährige Bundesligaprofi Michael Liendl. Im zweiten Spiel des Tages durfte Vorwärts Steyr dank eines Doppelpacks von Oguzhan Sivrikaya (53., 89.) beim 2:1 (0:1) gegen den FC Dornbirn über den ersten Dreier der Saison jubeln.

Die Vorarlberger waren durch Felix Kerber (15.) in Führung gegangen, eine Rote Karte von Matheus Favali (42.) machte den Gästen das Leben aber schwer. In der Nachspielzeit wurde auch Steyr-Profi Dragan Marceta (97.) vom Platz gestellt, für Dornbirn war es die dritte Niederlage. Der Spieltag wird am Sonntag (10.30 Uhr) mit dem Duell der zweiten Mannschaften von Sturm Graz und Rapid abgeschlossen.

(APA) / Bild: GEPA