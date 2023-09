GAK gewinnt turbulentes Zweitliga-Spitzenspiel bei St. Pölten

Spitzenreiter GAK hat am Freitag seinen Vorsprung in der 2. Fußball-Liga ausgebaut. Durch einen 3:1-Auswärtssieg im Spitzenspiel gegen den SKN St. Pölten liegen die Grazer nach neun Runden schon acht Punkte vor dem Titelrivalen. Schwarz-Weiß Bregenz würde allerdings mit einem Sieg am Samstag beim FAC bis auf fünf Punkte an die Steirer herankommen.

Der GAK erwischte in St. Pölten einen guten Start, Christian Lichtenberger traf in der 15. Minute nach Fersler-Ablage von Daniel Maderner zum 1:0 für den Ex-Meister. Noch vor der Pause hatte Dario Tadic zweimal den Ausgleich am Fuß: In der 22. Minute scheiterte der Stürmer mit einem von ihm selbst herausgeholten Elfmeter an GAK-Schlussmann Jakob Meisterhofer, in der 37. Minute schoss er aus wenigen Metern über die Latte.

Kurz vor dem Seitenwechsel ließ Maderner die Top-Gelegenheit auf das 2:0 für den GAK aus, als er allein auf das SKN-Tor zulief, den Ball aber nicht an Goalie Franz Stolz vorbeibrachte (44.). In der zweiten Hälfte erhöhte St. Pölten den Druck, der Ausgleich fiel durch einen leicht abgefälschten Volley von Julian Keiblinger (68.).

SKN jubelte zu früh über vermeintliche Wende

Wenig später jubelten die Hausherren über das vermeintliche 2:1. Christian Ramsebner war nach einem Corner per Kopf zur Stelle, Meierhofer wehrte zwar ab, aber nach Ansicht des Schiedsrichter-Teams um Alain Sadikovski hatte der Ball bereits die Torlinie überquert. Der Treffer wurde zunächst gegeben, dann jedoch wieder aberkannt – offenbar war das Referee-Gespann mit Zeitverzögerung zur Erkenntnis gekommen, dass sich Ramsebner beim Kopfball aufgestützt hatte.

Der nächste Tiefschlag für St. Pölten folgte in der 86. Minute. Michael Cheukoua ließ Stefan Thesker aussteigen und schob zum 2:1 für den GAK ein. Das letzte Tor des Abends ging auf das Konto von Jan Stefanon (89.).

