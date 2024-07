GAK gibt Oberleitner in die zweite Liga ab

Der Grazer AK gibt Defensivspieler Yannick Oberleitner in die ADMIRAL 2. Liga ab. Der 22-Jährige wird für eine Saison an den SKU Amstetten ausgeliehen.

Gleichzeitig verlängert der Innenverteidiger seinen Vertrag bei den Grazern um zwei Jahre bis 2027. Der GAK begründet den Wechsel damit, dass der Innenverteidiger in der zweiten Spielklasse mehr Spielpraxis sammeln soll.

Oberleitner spielt seit Juli 2023 in Graz und kickte in der Vergangenheit unter anderem in den Jugendmannschaften des LASK, Bayern München und des FC Augsburg. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Verteidiger auf 17 Einsätze für den GAK, wobei ihm im ÖFB-Cup ein Treffer gelang.

(Red.) / Bild: Imago