GAK holt St. Pölten-Verteidiger

Der GAK sichert sich die Dienste von Michael Lang. Der Außenverteidiger wechselt vom SKN St. Pölten nach Graz und unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre mit Option für ein weiteres Jahr.

„Michael ist einer der beständigsten Außenverteidiger der zweiten Liga. In den letzten fünf Jahren hat er in der zweiten Liga eindrucksvoll gezeigt, dass er auf beiden Außenverteidiger-Positionen viel Qualität auf den Platz bringt,“ unterstreicht GAK-Sportchef Dieter Elsneg die Fähigkeiten des gebürtigen Grazers, „dass er bei Kapfenberg bereits in so jungen Jahren als Kapitän agiert hat, zeigt seine Bereitschaft, eine Vorbildfunktion innerhalb einer Mannschaft einzunehmen.“

Lang brachte es in den vergangenen fünf Spielzeiten bei Austria Lustenau, der Kapfenberger SV und bei SKN. St. Pölten auf knapp 100 Einsätze in der 2. Liga. Im Vorjahr stand er für die Niederösterreicher in 28 Saisonspielen auf dem Platz.

Bild: GEPA