GAK krönt sich mit Sieg im Derby gegen Sturm zum Turniersieger

Das mittlerweile zur Tradition gewordene Legenden-Turnier im Raiffeisen Sportpark in Graz hielt auch dieses Jahr, was es versprach. Vor über 3000 Zuschauern krönte sich der GAK 1902 mit einem 4:2 Sieg gegen den Stadtrivalen Sturm zum Champion in der Halle. Der Erlös des vom „Lions-Club Graz“ organisierten Turnier geht sozial bedürftigen Familien und Menschen in Not zugute.

Das Turnier welches auch dieses Jahr wieder ausverkauft war, bat den Fans in Graz wieder Spitzenfußball in der Halle. Überragender Spieler des Turniers war Michael Liendl, der im Finale gleich drei Mal traf und sich mit 8 Treffern zum Torschützenkönig krönte. Zum besten Torhüter wurde Hans Peter Berger vom All Star Team West gekürt. In der Gruppenphase hatte sich der SK Sturm noch mit 3:2 gegen den GAK durchgesetzt, ehe man sich im Finale gegen die Rotjacken geschlagen geben musste. Neben den beiden Grazer Teams waren unter anderem auch eine Legendenauswahl von der Wiener Austria, Rapid, Bayern München, DSV Leoben (mit Sky-Experte Marko Stankovic) und dem kroatischen Nationalteam im Einsatz.

(Bild:GEPA)