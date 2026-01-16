GAK löst Leihvertrag von Offensivmann Cipot auf

Der GAK hat den Leihvertrag mit Tio Cipot einvernehmlich aufgelöst.

Der 22-jährige Slowene war vom Fußball-Bundesligisten aus Graz im Sommer neuerlich für eine Saison von Spezia Calcio ausgeliehen worden. Im Herbst kam der Offensivspieler bei 16 Einsätzen jedoch nur auf ein Tor, nachdem er in der Saison 2024/25 sieben Mal getroffen hatte. Cipot wird künftig für Maribor in der slowenischen Liga einlaufen, wie am Freitag bekannt wurde.

(APA) / Bild: GEPA