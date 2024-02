GAK bedient sich bei Liga-Konkurrent

Verstärkung für den GAK! Der Tabellenführer der ADMIRAL 2. Liga gibt die Verpflichtung von Murat Satin bekannt.

Der gebürtige Innsbrucker wechselt von Schwarz-Weiß Bregenz nach Graz. Beim Tabellenführer der 2. Liga unterschreibt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026.

In Österreich kickte Satin für Wacker Innsbruck, SV Ried, Vorwärts Steyr und SW Bregenz. Satin absolvierte insgesamt 70 Partien in der 2. Liga (15 Tore) und 53 Spiele in der Bundesliga (zwei Tore).

GAK-Sportchef Dieter Elsneg über den Neuzugang: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Murat einen sehr vielseitigen, torgefährlichen Mittelfeldspieler für uns gewinnen konnten. Murat ist ein Spieler im besten Alter, der unserem Spiel weitere Möglichkeiten bieten wird.“

