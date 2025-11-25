Besondere Auszeichnung für GAK-Flügelspieler Ramiz Harakaté: Nach seiner starken Leistung beim Auswärtssieg über den SK Rapid wählt ihn eine renommierte Sport-Tageszeitung in die beste französische Legionärs-Elf des Wochenendes.

Der Grazer Offensivmann wird in das „L’Équipe“-Team der besten französischen Legionäre der vergangenen Runde gewählt. Damit gehört Harakate ebenso wie das Bayern-Duo Michael Olise und Dayot Upamecano sowie die Serie-A-Profis Manu Kone und Youssouf Fofana zu den auffälligsten Spielern aus dem Land des Vizeweltmeisters.

Schwere Jano-Verletzung – Harakaté: „Dieser Sieg war für ihn“

„Wenn Sie ihn nicht kennen, nehmen wir es Ihnen nicht übel“, schreibt dabei das Medium einleitend über den GAK-Profi. Harakaté, der in Frankreich nie höher als in der dritten Liga spielte, wird danach aber als polyvalenter Offensivspieler mit einem ungewöhnlichen Werdegang gelobt. Auch der überraschende Erfolg in Wien-Hütteldorf sowie der verlassene letzte Tabellenplattz finden dabei eine besondere Erwähnung.

Der Ex-SKN-Spieler hält in der aktuellen Bundesliga-Saison nun bei drei Treffern sowie drei Torvorlagen und etablierte sich mittlerweile als Stammspieler beim GAK.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.