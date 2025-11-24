Kein strafbares Handspiel! VAR gibt Fehlentscheidung bei GAK-Elfmeter zu

Der GAK hätte für das Handspiel von Rapid-Verteidiger Nenad Cvetkovic keinen Elfmeter bekommen sollen. Das gibt der „VAR Österreich“ in seinem Rückblick auf die vergangenen Bundesligarunde zu.

„Der SCR-Spieler blockt den Ball mit seinem Arm, der sich sehr nah am Körper in einer natürlichen Körperhaltung befindet. Zudem versucht der Verteidiger, den Kontakt zu vermeiden, in dem er den Arm hinter seinen Körper bewegt. Der Schiedsrichter sollte nicht auf Strafstoß entscheiden. Der VAR sollte eingreifen“, begründet der VAR.

Die Szene im Video

Artikelbild: GEPA