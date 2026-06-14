GAK-Profi Italiano feiert mit Australien Auftaktsieg gegen Türkei

Die Rückkehr der Türkei auf die Fußball-Weltmeisterschafts-Bühne ist missglückt. Die Truppe von Teamchef Vincenzo Montella kassierte am Samstag im ersten WM-Endrundenspiel seit 2002 im BC Place Vancouver gegen Australien eine 0:2-(0:1)-Niederlage. Nestory Irankunda avancierte mit seinem Treffer (27.) zum jüngsten australischen WM-Torschützen aller Zeiten. Seit 9. Februar ist der Watford-Stürmer 20 Jahre alt. Connor Metcalfe (75.) machte vor 52.497 Zuschauern alles klar.

Die Türken hatten erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, machten das Spiel und erarbeiteten sich auch ein deutliches Übergewicht an Schüssen und Torchancen. Bei einer davon hielt der überraschend in die Startelf gerückte australische Tormann Patrick Beach einen Volleyschuss von Türkei-Star Arda Güler und leitete damit einen Konter ein, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Paul Okon-Engstler spielte einen weiten Pass hinter die türkische Abwehr, Irankunda glänzte mit Schnelligkeit und Technik und vollendete zur Führung.

Türkei überlegen, Australien effizient

Es war sein sechster Treffer im 16. Länderspiel. Die Türken hatten bei einem Weitschuss von Abdulkerim Bardakci an die Stange Pech (30.). Auf der anderen Seite ließ Irankunda eine Möglichkeit für einen Doppelpack aus (45.). Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Die Montella-Elf drückte auf den Ausgleich, blieb aber im Abschluss glücklos. Ein abgefälschter Yüksek-Schuss verfehlte das Tor knapp (50.), Beach parierte einen Güler-Freistoß (57.). Für die Australier blieb es hingegen ein perfekter Abend.

Unmittelbar nach der Auswechslung von GAK-Außenverteidiger Jacob Italiano traf Metcalfe. Der Mittelfeldspieler von St. Pauli konnte nach einem Ballgewinn in Richtung Tor ziehen, wurde nicht attackiert und traf aus mehr als 20 Metern mit links ins Eck. Beach rechtfertigte in der Folge seine Aufstellung weiter mit Paraden bei einem Volley-Abschluss von Kerem Aktürkoglu (77.) sowie Freistoß von Hakan Calhanoglu (86.). Dadurch sind die „Socceroos“ dem neuerlichen WM-Aufstieg gleich einmal einen großen Schritt näher gekommen, sie liegen in der Gruppe D hinter den USA auf Rang zwei. Der Mit-Gastgeber hatte zum Auftakt gegen Paraguay mit 4:1 gewonnen.

(APA) / Bild: Imago