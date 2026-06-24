GAK-Urgestein Graf heuert in der Regionalliga an

Innenverteidiger Lukas Graf wechselt vom Grazer AK zum Regionalliga-Ost-Meister SV Gloggnitz.

Der 31-Jährige stand zehn Jahre lang beim GAK unter Vertrag und begleitete den Verein auf seinem Weg von der Landesliga bis in die ADMIRAL Bundesliga. In Gloggnitz soll Graf die Lücke schließen, die durch den Abgang von Abwehrchef Raphael Holzhauser entstanden ist.

Der SV Gloggnitz sicherte sich in der vergangenen Saison am letzten Spieltag den Meistertitel in der Regionalliga Ost und arbeitet nun an der Kaderplanung für die kommende Spielzeit.