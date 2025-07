GAK verpflichtet Zweitliga-Torjäger

Der GAK bestätigt am Donnerstag die Verpflichtung von Stürmer Alexander Hofleitner. Der 25-jährige Burgenländer unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Hofleitner spielte in den vergangenen beiden Saisonen für den Kampfenberger SV in der ADMIRAL 2. Liga. Dort konnte er mit 25 Toren sowie neun Assists bei 47 Einsätzen überzeugen. 2024/25 war er mit 18 Treffern nach Rapid-Neuzugang Claudy Mbuyi (21 Tore für St. Pölten) der erfolgreichste Torschütze der 2. Liga. Vor einigen Jahren war der Hofleitner in der Burgendlandliga noch als Innenverteidiger im Einsatz.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

„Es freut uns sehr, dass wir den besten österreichischen Torschützen der 2. Liga zu uns holen konnten. Mit seiner Arbeit gegen den Ball, seinem Torriecher und seiner Größe entspricht er genau dem Spielerprofil, nach dem wir gesucht haben. Weiters sehen wir in ihm großes Entwicklungspotenzial und sind davon überzeugt, dass wir es gemeinsam mit ihm ausschöpfen können“, sagt GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg.

Artikelbild: GEPA