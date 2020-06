GAK wird Zweitliga-Saison in Gleisdorf beenden

via

Der GAK wird die verbleibenden sieben Geister-Heimspiele der 2. Liga in Gleisdorf austragen.

Wie die “Kleine Zeitung” berichtet, ist der Antrag der Grazer, die ausstehenden Heimspiele in der laufenden Saison nicht mehr in der Merkur Arena, sondern in Gleisdorf auszutragen, genehmigt worden.

“Wir sparen so 70.000 Euro und kommen mit einem blauen Auge davon”, sagte Klub-Manager Matthias Dielacher. Das erste Heimspiel des Grazer AK nach dem Liga-Neustart findet am Samstag, 6. Juni, gegen Cup-Finalist Austria Lustenau statt.

