Gala verkündet Zahlen zum Boey-Deal – Bayern verwundert

Verstärkung für die Defensive des FC Bayern. Rechtsverteidiger Sacha Boey wechselt von Galatasaray zum Deutschen Meister.

Die Münchner gaben den Abschluss des Deals am Sonntag bekannt. Sky hatte bereits am 11. Januar exklusiv vom Interesse der Bayern an Boey berichtet.

Für Boey greifen die Münchner tief in die Tasche. Wie Galatasaray via X bekanntgab, zahlt der deutsche Rekordmeister 30 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Noch nie haben die Bayern so viel Geld für einen Spieler im Winter ausgegeben.

Bayern verwundert über veröffentlichte Zahlen

Beim FC Bayern herrscht allerdings Verwunderung über die veröffentlichten Zahlen. Nach Sky Infos soll die fixe Ablöse weniger als 30 Millionen Euro betragen. Das realistisch zu erreichende Gesamtpaket der Ablöse beläuft sich nun auf ca. 32 Millionen Euro inklusive möglicher zu erreichender Bonuszahlungen.

Galatasaray beharrt wiederum auf Darstellung ihrer Zahlen. Ein Grund: Das Ziel der Wiederwahl des Präsidenten Dursun Özbek im Mai.

Interessant: Während des Medizinchecks von Boey am Samstag und auch danach hat es nochmal Nachverhandlungen gegeben. So wurde beispielsweise erst am Samstag entschieden, dass es zwei vertraglich vereinbarte Testspiele geben wird, woran Gala finanziell partizipieren wird. Ebenso wurde nochmals an den Zahlungsmodalitäten geschraubt.

Boey: „Traum geht in Erfüllung“

Keine Verwirrung gibt es dagegen bei der Laufzeit des neuen Arbeitspapiers: Der 23-Jährige hat in München einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung: Es ist mir eine Ehre, für einen Weltverein wie den FC Bayern auflaufen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf meine neue Mannschaft und darauf, künftig mit all diesen großen Spielern zusammenzuspielen“, sagte Boey.

„Sacha Boey ist ein sehr schneller und physisch starker Rechtsverteidiger, der in jedem Spiel viele Kilometer zurücklegt und keinen Zweikampf scheut“, sagte Sportdirektor Christoph Freund und weiter: „Er wird unsere Qualität in der Defensive erhöhen.“

Der Rekordmeister ist in der Defensive aktuell sehr dünn aufgestellt. Konrad Laimer und Dayot Upamecano fallen wochenlang aus und auch Joshua Kimmich muss pausieren. Zudem sind Kim Min-jae (Asien-Cup) sowie Noussair Mazraoui (Afrika-Cup) mit ihren Nationalteams unterwegs. Daher sah man sich an der Säbener Straße zum Handeln gezwungen. Neben Eric Dier ist Boey bereits die zweite Winterverpflichtung der Bayern für die Defensive.

