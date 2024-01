Sacha Boey wechselt zu Bayern! Gala verkündet Zahlen zur Ablöse

Verstärkung für die Defensive des FC Bayern. Rechtsverteidiger Sacha Boey wechselt von Galatasaray zum Deutschen Meister. Die Münchner gaben den Abschluss des Deals am Samstag bekannt. Für Boey greifen die Münchner tief in die Tasche. Wie Galatasaray via X bekanntgab, zahlt der deutsche Rekordmeister 30 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Noch nie haben die Bayern so viel Geld für einen Spieler im Winter ausgegeben.

Sollten die Münchner Boey weiterverkaufen, muss der FC Bayern das komplette Bonus-Paket von fünf Millionen bezahlen. Außerdem wurden zwei Testspiele zwischen den Klubs vereinbart und Galatasaray erhält 50 Prozent des Erlöses. Der 23-Jährige unterschrieb in München einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung: Es ist mir eine Ehre, für einen Weltverein wie den FC Bayern auflaufen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf meine neue Mannschaft und darauf, künftig mit all diesen großen Spielern zusammenzuspielen“, sagte Boey.

„Sacha Boey ist ein sehr schneller und physisch starker Rechtsverteidiger, der in jedem Spiel viele Kilometer zurücklegt und keinen Zweikampf scheut“, sagte Sportdirektor Christoph Freund und weiter: „Er wird unsere Qualität in der Defensive erhöhen.“

Der Rekordmeister ist in der Defensive aktuell sehr dünn aufgestellt. Konrad Laimer und Dayot Upamecano fallen wochenlang aus und auch Joshua Kimmich muss pausieren. Zudem sind Kim Min-jae (Asien-Cup) sowie Noussair Mazraoui (Afrika-Cup) mit ihren Nationalteams unterwegs. Daher sah man sich an der Säbener Straße zum Handeln gezwungen. Neben Eric Dier ist Boey bereits die zweite Winterverpflichtung der Bayern für die Defensive.

(Sky Sports DE) /Bild: Imago