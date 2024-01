Sky Info: Medizincheck bestanden – Boey kommt zum FC Bayern

Nach zähen Verhandlungen hat der FC Bayern nach Sky-Informationen seinen Rechtsverteidiger gefunden.

Mit Sacha Boey bekommt Trainer Thomas Tuchel seine nächste gewünschte Verstärkung für die Abwehr. Der FC Bayern hat am späten Freitagnachmittag an den letzten Zahlungsmodalitäten geschraubt und ist sich mit Galatasaray einig geworden. Wie Sky erfuhr, liegt das Gesamtpaket bei 28 bis 29 Millionen Euro inklusive Boni.

Der 23-Jährige unterschreibt in München einen langfristigen Vertrag bis 2029. Am Samstag ist der Franzose in der bayrischen Landeshauptstadt gelandet, um den Medizincheck zu absolvieren. Trainer Thomas Tuchel reagierte vor dem 3:2-Sieg beim FC Augsburg auf die Sky-Info: „Es ist unser Wunsch, ihn zu verpflichten. Es ist so gut wie gemacht. Manche Dinge entscheiden sich auch in der Röhre. Der Medizincheck ist noch nicht absolviert, daher gibt es noch nichts zu verkünden.“ Mittlerweile hat der Franzose seinen Medizincheck nach Sky-Informationen bestanden. Einem Wechsel steht somit nichts mehr im Wege.

Der Transfer schien bereits vom Tisch zu sein. Nach dem teuer bezahlten Sieg der Münchner gegen Union Berlin, bei dem sich gleich drei FCB-Stars verletzten, war jedoch wieder Fahrt in die Personalie Boey gekommen. Nun ist der Wechsel von Istanbul nach München in trockenen Tüchern.

(sport.sky.de/Plettenberg).

Beitragsbild: Imago.