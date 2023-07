Galatasaray holt Icardi fix – Demir vor Leihe?

Galatasaray Istanbul hat den argentinischen Stürmer Mauro Icardi am Sonntag fix von Paris Saint-Germain verpflichtet.

Der schon in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für den türkischen Fußball-Meister spielende Angreifer unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei Galatasaray. Für den 30-Jährigen überwies Galatasaray 10 Millionen Euro an PSG, Icardi wird pro Saison ein Gehalt von sechs Mio. Euro kassieren. In der Vorsaison schoss der Argentinier in 24 Ligaspielen 22 Tore.

Demir bei Trabzonspor im Gespräch

Ob Yusuf Demir auch nächste Saison für Galatasaray spielt, scheint offen. Am Wochenende gab es in der Türkei Berichte, wonach der ehemalige Rapidler auf Leihbasis zu Trabzonspor wechseln könnte.

In der vergangenen Saison kam Demir, der sich Galatasaray im Sommer 2022 angeschlossen hatte, zum Teil verletzungsbedingt nur auf wenige Kurzeinsätze und hat auch in dieser Saison kaum Chancen auf regelmäßige Einsatzminuten im Gala-Dress.

Trainer Okan Buruk wollte die andauernd brodelnde Gerüchteküche um Demir bereits vor einigen Tagen auf Nachfrage nicht kommentieren.

„Wir sind sehr zufrieden mit ihm“, sagte der 49-Jährige nur und fügte hinzu: „Ich hoffe, dass er bei uns noch mehr zeigen kann.“ Die ideale Position für Demir sieht Buruk in der Schaltzentrale hinter den Spitzen. „Grundsätzlich mag er es, als Nummer 10 in der Mitte zu spielen.“

(APA)/Bild: Imago