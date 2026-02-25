Galatasaray kündigt Calhanoglu-Deal an

Galatasaray will Hakan Calhanoglu (32) unbedingt nach Istanbul holen.

Das unterstreichen die jüngsten Worte von Vizepräsident Abdullah Kavukcu. „Wir haben unser Interesse nie verheimlicht. Hakan ist eine Ikone der türkischen Nationalmannschaft und Fan von Galatasaray. Ich weiß nicht wann, aber ich bin mir sicher, dass wir ihn eines Tages für uns spielen sehen werden“, sagte Kavukcu in einem Interview mit der italienischen Gazzetta dello Sport.

Erste Abwerbeversuche im Winter blieben erfolglos. „Es gab Gespräche mit den Verantwortlichen von Inter, aber uns wurde gesagt, dass Hakan während der Wintertransferperiode nicht wechseln würde.“ In Mailand steht Calhanoglu noch bis 2027 unter Vertrag.

Der 32-jährige Spielmachers soll aber irgendwann den Weg nach Istanbul finden. „Wir bauen eine Mannschaft aus Top-Spielern auf, wir wollen die Besten der Welt werden. Wir werden einige Jahre brauchen, aber das Projekt ist auf einem guten Weg. Unsere Fans sind über die ganze Welt verstreut, und in Istanbul findet man sich schnell zurecht. Wenn wir den Spielern unseren Plan vorstellen, ist es schwer, sie davon abzuhalten, für uns zu spielen“, sagte Kavukcu.

Bild: Imago