Gall bekräftigt Tour-Ambitionen – Auch Mühlberger nominiert

Seit Montag steht neben der bereits vor Monaten fixen Teilnahme von Felix Gall an der Tour de France auch jene von Gregor Mühlberger fest. Für den als Helfer ins Movistar-Aufgebot um Enric Mas nominierten Mühlberger (30) ist es die bereits sechste Tour-Teilnahme.

Der im Vorjahr achtplatzierte Gall (26) führt das französische Decathlon-Team bei seiner zweiten Teilnahme als Kapitän in die am Samstag in Florenz beginnende Frankreich-Rundfahrt.

Gall lobt „starkes Kollektiv“

Der 2023 auf der Königsetappe siegreiche Gall wird bei seiner erhofften Jagd auf einen neuerlichen Spitzenplatz unter anderem vom frisch gebackenen französischen Meister Paul Lapeira unterstützt. Ebenfalls im achtköpfigen Aufgebot seines Teams stehen unter anderem die Franzosen Dorian Godon, Bruno Armirail und Nans Peters sowie Sprinter Sam Bennett aus Irland.

„Ich denke, wir haben ein sehr gutes Kollektiv. Das Ziel ist klar: die Gesamtwertung. Heuer war das Aufgabe seit Beginn der Saison klar, denn ich werde der Kapitän sein, und das ist eine andere Verantwortung. Es gibt mehr Erwartungen, aber auch mehr Unterstützung vom Team“, sagte Gall und verwies auf seine herausragende Premiere 2023. „Letztes Jahr verlief die Tour de France sehr gut für mich. Es ist sehr schwer, bei der Tour eine Etappe zu gewinnen, aber wir haben das Team dafür und die Emotionen des letzten Jahres motivieren mich zusätzlich.“

Lavenu hat Hoffnung

Sein Teamchef Vincent Lavenu setzt voll auf den Osttiroler und hofft in den Sprints auf Bennett. „Wir sind ehrgeizig, haben ein tolles Team und mit Felix Gall einen sehr guten Kletterer“, sagte Lavenu, dessen Mannschaft heuer schon 26 Siege gefeiert hat. Gall ist bei seinen wenigen Renneinsätzen aber noch kein Podestplatz gelungen, den letzten Schliff holt er sich gerade in einem Höhentrainingslager in den französischen Seealpen.

Als dritter österreichischer Teilnehmer könnte noch Marco Haller nominiert werden. Der Routinier darf auf einen Platz im Tourkader des Bora-Rennstalls hoffen. Dieser wird in Frankreich erstmals in den Farben des neuen Mehrheitseigentümers Red Bull auftreten. Präsentiert wird das Aufgebot am Mittwoch in Salzburg.

