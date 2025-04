Gall kommt als Fünfter der Tour of the Alps in die Heimat

Felix Gall fährt in seiner Osttiroler Heimat um den Sieg bei der Tour of the Alps.

Der Kapitän des Decathlon-Teams kam am Mittwoch auf der dritten Etappe von Sterzing über 145,5 km nach Innichen mit dem ersten Verfolgerfeld ins Ziel und liegt bei der fünftägigen Radrundfahrt mit 45 Sekunden Rückstand auf Rang fünf. Am Donnerstag geht es für den Tross nach Osttirol.

Gall kam in Innichen mit allen Favoriten für die Gesamtwertung und 19 Sekunden Rückstand auf Marco Frigo ins Ziel. Der Italiener siegte nach langer Solofahrt vor Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) und Derek Gee (Israel). Der Australier Michael Storer (Tudor) verteidigte seine Gesamtführung mit Erfolg, er liegt 41 Sekunden vor Galls französischem Teamkollegen Paul Seixas und dem Italiener Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Hindley ist zeitgleich mit Gall Vierter.

In Osttirol geht es am Donnerstag von Sillian nach Obertilliach (159,2 km), die Entscheidung fällt am Freitag auf den 112,2 Kilometern rund um Lienz.

(APA) / Bild: Imago