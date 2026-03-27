Gall nach 5. Etappe bei Katalonien-Rundfahrt auf Rang zwei

Radprofi Felix Gall hat sich auf der 5. Etappe in der Gesamtwertung der Katalonien-Rundfahrt auf den zweiten Rang vorgearbeitet.

Der 28-jährige Osttiroler musste sich am Freitag auf dem 155,3 Kilometer langen Teilstück von La Seu d’Urgell nach La Molina nur dem überragenden Dänen Jonas Vingegaard geschlagen geben, der die letzten Kilometer solo vorneweg fuhr und neuer Führender im Klassement ist. Gall liegt 57 Sekunden dahinter, am Freitag verlor er 51 Sekunden.

Gall war als Gesamt-53. in den Tag gestartet, kämpfte über weite Strecken im Spitzenfeld mit und setzte sich am letzten Anstieg rund 900 Meter vor dem Ziel in einer vierköpfigen Verfolgergruppe von Lenny Martinez (FRA), Florian Lipowitz (GER) und Valentin Paret-Peintre (FRA) entscheidend ab. Dadurch legte der Decathlon-Fahrer den Grundstein für ein Topabschneiden bei seiner zweiten Teilnahme in Katalonien. Bei der Premiere 2025 hatte Gall krankheitsbedingt vor den letzten beiden Etappen aufgegeben.

Zwei Etappen stehen noch auf dem Programm, am Samstag geht es über 158,2 Kilometer von Berga nach Santa Coloma de Queralt.

(APA)

Bild: Imago