Gall startet bei Straßen-WM in Zürich

Angeführt von Felix Gall treten Österreichs Rad-Profis bei den Straßen-Weltmeisterschaften in Zürich an.

Wie Cycling Austria am Dienstag mitteilte, hofft ein rot-weiß-rotes Sextett um Gall und Felix Großschartner im Straßenrennen am 29. September auf einen Medaillengewinn. Die beiden Kapitäne werden im WM-Rennen von Michael Gogl, Tobias Bayer, Sebastian Schönberger und Emanuel Zangerle unterstützt. Im Einzelzeitfahren am Sonntag startet allerdings kein Österreicher.

„Unsere stärksten Fahrer in dieser Disziplin sind leider nicht verfügbar“, monierte Männer-Nationaltrainer Stefan Sölkner. Großschartner sei noch in Luxemburg im Einsatz, Rainer Kepplinger habe von seinem Bahrain-Team eine verordnete Pause erhalten und werde wohl kein Rennen mehr bestreiten, erklärte Sölkner. Patrick Gamper sei der Profi mit den meisten Renntagen in der Saison mit über 90 Tagen.

Gall und Schweinberger hoffen auf Medaillen

Bei den Frauen peilt Christina Schweinberger im Einzelzeitfahren am Sonntag wieder eine starke Performance an. Im Vorjahr in Glasgow hatte die 27-jährige Tirolerin die Bronzemedaille gewonnen, genauso wie vergangene Woche bei der EM in Belgien. Außerdem wird Tabea Huys im Kampf gegen die Uhr antreten, die 18-Jährige hatte sich bei der EM in einer internen Qualifikation gegen Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer durchgesetzt.

Die WM in der Schweiz ab Samstag, wo auch Junioren um Edelmetall fahren, wird erstmals mit Paracycling-Wettkämpfen abgehalten. Dadurch wächst die Anzahl von Medaillenentscheidungen von 13 auf 66 an. Cycling Austria ist mit insgesamt 32 Athleten vertreten, darunter auch Thomas Frühwirth, der zweimalige Paralympics-Silbermedaillengewinner von Paris. Der Steirer tritt wie die Männer-Elite am 29. September im Paracycling-Straßenrennen an, das Einzelzeitfahren findet am kommenden Dienstag statt.

(APA) / Bild: Imago