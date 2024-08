Gall überraschend bei Vuelta dabei

Der Osttiroler Rad-Profi Felix Gall tritt nach der Tour de France unerwartet auch bei der Vuelta a Espana an.

Sein Team Decathlon-AG2R nominierte den 26-Jährigen am Montag in sein Aufgebot für die am Samstag beginnende Spanien-Radrundfahrt. Angeführt wird die französische Mannschaft als Kapitän vom Australier Ben O’Connor. Gall hatte im Juli bei der Tour nach nicht wunschgemäßem Verlauf den 14. Rang belegt.

Gall soll O’Connor bei Vuelta unterstützen

In den drei Wochen in Spanien soll er den nach Saisonbeginn aus dem Team ausscheidenden O’Connor unterstützen. Der starke Kletterer sollte aber bei einer der zahlreichen Bergetappen auch seine eigenen Freiheiten bekommen. „Ich habe nach der Tour gut trainiert und bin bereit für meine erste Vuelta. Wir haben ein sehr starkes Team, mit Ben O’Connor für die Gesamtwertung. Ich werde ihn unterstützen und bin sehr motiviert“, sagte Gall wenige Tage vor dem in Portugal stattfindenden Auftakt.

An der Vuelta nimmt diesmal wahrscheinlich keiner der vier Toprundfahrer der Gegenwart teil. Tour-Dominator Tadej Pogacar fehlt ebenso fix wie Jonas Vingegaard und Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel. Die Teilnahme von Primoz Roglic ist nach seinem Verletzungs-Aus bei der Tour äußerst fraglich.

(APA) / Bild: GEPA