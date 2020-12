Ganz in Schwarz! PUMA und BALR präsentieren BVB-Fan-Trikot

via

via Sky Sport Austria

Schöne Überraschung für viele BVB-Fans in der Vorweihnachtszeit! Puma präsentiert ein Sondertrikot, das dem beliebten “All Black”-Jersey des Vizemeisters aus der Vorsaison durchaus ähnelt. Der Andrang im Fanshop ist groß, aber einen Haken aber gibt es.

Ganz in Schwarz! BVB-Ausrüster Puma präsentiert in Zusammenarbeit mit der Sport-Modemarke BALR ein Spezialtrikot für Borussia Dortmund. Das Jersey ähnelt dem “All-Black-Sondertrikot” des BVB aus der Vorsaison sehr. Zum 110. Geburtstag liefen die Dortmunder seinerzeit gegen Fortuna Düsseldorf einmalig ganz in schwarz auf – und gewannen souverän mit 5:0.

Beim aktuellen Sondertrikot ist nur in der Musterung ein Unterschied zu erkennen. Statt eines Labyrinth-Musters, wird das neue Trikot von einem Wabenmuster geziert.

Drei weitere Klubs mit “besonderem” Trikot

Nicht nur der BVB bekommt ein Sondertrikot aus der “Puma x balr”-Edition, sondern auch Olympique Marseille, Manchester City und der AC Milan verkaufen ab sofort diese sehr speziellen Trikots in schwarz. Einziger Haken bei der Sache: Diese Trikots werden nicht bei den Spielen der Mannschaften getragen, sondern dienen lediglich als Mode-Kollektion und Fan-Artikel.

Großer Hype um BVB-Exemplar

Das scheint die Anhänger jedoch nicht zu stören, denn beim Verkaufsstart am heutigen Dienstag war der Andrang gewaltig. In einigen Größen waren nur noch ganz wenige Exemplare zu ergattern. Ein Trikot kostet 97,47 Euro.

Bild: GEPA