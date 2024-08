Lincoln-Verletzung gibt Altach Rätsel auf

Der Start von Sommerneuzugang Lincoln beim SCR Altach verlief für Spieler und Klub bislang alles andere als nach Wunsch. Das frühere Toptalent durfte sein fußballerisches Können bislang nur in Ansätzen zeigen, ehe sich der Brasilianer in einem Vorbereitungsspiel der Vorarlberger am Oberschenkel verletzte.

Seitdem verzögert sich das Comeback des 23-Jährigen immer wieder aufs Neue. In Altach steht man laut Sportdirektor Roland Kirchler sogar vor einem „medizinischen Rätsel“, wie er in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis erklärte.

„Es ist eine ganz komische Geschichte. Die Ärzte haben in der Struktur gesehen, dass er im hinteren Oberschenkel einen Muskelfaserriss hatte. Er war dann eigentlich wieder fit und hat auch mittrainiert. Er muss aber wiederholt das Training abbrechen, weil immer wieder eine Flüssigkeit in der Muskulatur ist. Strukturell ist nichts zu sehen, die Ärzte stehen da auch vor einem Rätsel“, erklärte Kirchler.

Dennoch herrscht in Altach auch die Hoffnung auf ein baldiges Comeback von Lincoln. „Es geht ihm jetzt schon wieder besser, er wird jetzt auch wieder mit dem Training beginnen“, sagte Kirchler.

Wie einst Vinicius und Rodrygo: Lincoln galt als großes Talent

Der Angreifer kann trotz seiner jungen Jahre bereits auf eine ereignisreiche Karriere zurückblicken. 2018 spielte sich Lincoln bei seinem damaligen Klub Flamengo ins Rampenlicht und galt als großes Offensivtalent in seinem Land. 2019 kam er im Finale der Klub-WM gegen den FC Liverpool zu 18 Einsatzminuten und spielte in Brasiliens U20-Nationalteam unter anderem an der Seite der heutigen Real-Stars Vinicius Jr. und Rodrygo.

Statt dem für brasilianische Toptalente üblichen Sprung nach Europa geriet Lincolns Karriere jedoch ins Stocken. 2021 wechselte er um 2,5 Millionen Euro nach Japan zu Vissel Kobe, wo sein Vertrag – nach einer zwischenzeitlichen Leihe zurück in die Heimat – im März 2024 aufgelöst wurde.

Altach schnappte sich den Angreifer und verpflichtete ihn im Sommer ablösefrei. „Er hat ein sehr große Vita, er war U20-Nationalspieler von Brasilien. Dort hat er mit den ganz großen Spielern zusammengespielt, die jetzt bei Real Madrid und Manchester City spielen. Ein richtig guter Fußballer, der uns auch noch sehr viel Freude bereiten wird, wenn er fit ist“, sagte Kirchler.

