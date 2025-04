Ganz Österreich läuft beim Wings for Life World Run für die, die es nicht können

Der Wings for Life World Run zieht ganz Österreich in seinen Bann: Am 4. Mai 2025 findet die 12. Auflage des globalen Spendenlaufs zugunsten der Rückenmarksforschung statt.

Der Flagship Run in Wien ist seit Anfang Februar mit 13.500 Teilnehmer:innen bereits ausverkauft. Doch das ist schon lange nicht mehr die einzige Möglichkeit, an dem Lauf teilzunehmen: Firmen, Vereine, Sportler:innen und Privatpersonen organisieren aktuell in allen Bundesländern sogenannte App Run Events, bei denen die Teilnehmer:innen mit der Wings for Life World Run App gemeinsam an den Start gehen, um die gute Sache zu unterstützen und Betroffenen Hoffnung auf eine Heilung für Querschnittslähmung zu schenken.

Seite an Seite beim Wings for Life World Run unterwegs – über 90 App Run Event Organisator:innen an verschiedenen Orten im ganzen Land machen es möglich. Bei den organisierten Veranstaltungen laufen, gehen oder rollen Teilnehmer:innen am Lauftag zusammen auf einer festgelegten Strecke und sind mit Hilfe der Wings for Life World Run App zugleich Teil des globalen Events: Die App trackt, wie weit sie kommen, bis das virtuelle Catcher Car als mobile Ziellinie sie einholt, und lässt ihr Ergebnis in das globale Ranking einfließen. Durch die einzigartige Audio Experience der App sind die Teilnehmer:innen zudem mit dem globalen Starterfeld verbunden und bekommen unterwegs neben Updates zum Rennen auch motivierende Nachrichten.

Sport-Stars am Start

Mit Dominic Thiem, Andreas Goldberger, Anna Gasser, Benjamin Karte, Manuel Feller, Clemens Millauer, Johannes Lamparter und Thomas Morgenstern sind auch dieses Jahr wieder einige bekannte Gesichter aus der Sportwelt mit dabei.

Zur Übersicht aller App Run Events und Anmeldung geht’s unter www.wingsforlifeworldrun.com/locations. Den Lauf gibt es zudem bei uns im Gratis Live-Stream zu sehen:

(WFLWR) / Bild: Philip Platzer