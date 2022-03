Gasly: „Dachte, ich sterbe im Auto“

via

via Sky Sport Austria

Der GP in Saudi-Arabien ist vorbei und hat für viel Diskussionsstoff gesorgt. Auch AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly wird das Rennen in Erinnerung bleiben – allerdings nicht allzu positiv.

Denn während der letzten Runde beim Grand Prix in Saudi-Arabien klagte Gasly über schlimme Schmerzen, mit denen er zu kämpfen hatte. Das gab der F1-Pilot, der sein Auto noch auf Platz acht fuhr, im Nachhinein an.

„Es waren die schmerzhaftesten letzten 15 Runden meiner Karriere. Ich weiß nicht, was da mit meinem Darm passiert ist. Ich dachte, ich sterbe im Auto. Ich habe vor Schmerzen geschrien und war einfach nur froh, dass das Rennen zu Ende ist und wir uns P8 sichern konnten“, sagte er.

Ursache für Schmerzen noch nicht gefunden

Direkt nach Rennende begab sich der Franzose in ärztliche Behandlung – bislang jedoch erfolglos, denn eine Ursache für die Schmerzen wurden noch nicht gefunden. Die letzten Runden nannte er einen „Überlebenskampf“. „Ich hatte das Gefühl, dass mir in jeder Linkskurve jemand in den Darm gestochen hat, das war nicht schön“, ergänzte Gasly.

Artikelbild: Imago