Gauff bei US-Open-Generalprobe früh out

Für Coco Gauff läuft es eineinhalb Wochen vor Beginn der US Open in New York, wo sie Titelverteidigerin ist, weiter nicht nach Wunsch.

Die Tennis-Weltranglisten-Zweite unterlag am Donnerstag bei der Generalprobe in Cincinnati schon in der zweiten Runde der Kasachin Julia Putinzewa mit 4:6,6:2,4:6. Für die 20-jährige US-Amerikanerin setzt sich damit eine Niederlagenserie fort. Sie verliert im Ranking einen Platz, denn auch in Ohio hatte Gauff im Vorjahr den Titel geholt.

„Ich muss an meiner Konstanz arbeiten“, sagte Gauff nur der Spielerorganisation WTA, denn die Pressekonferenz verweigerte sie. 50 (!) unerzwungene Fehler gegen Putinzewa sind ein Zeugnis davon. „Natürlich steht mir bei den US Open bald viel bevor, also denke ich, dass ich einfach versuchen muss, mich neu zu orientieren und darauf vorbereitet zu sein.“ Gauff hatte zuletzt auch in Wimbledon, bei den Olympischen Spielen und in Toronto jeweils schon im Achtelfinale verloren.

(APA)/Bild: Imago