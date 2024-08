Die US Open live auf Sky Sport Austria

Sky Sport berichtet ab dem 26. August täglich live aus Flushing Meadows, New York

Meinungsstarke Experten: Patrik Kühnen, Andrea Petkovic, Philipp Kohlschreiber und Benny Ebrahimzadeh

Kompetente Kommentatoren: Marcel Meinert, Stefan Hempel, Markus Götz, Hannes Hermann und Philipp Langosz

Live vor Ort aus New York mit Andrea Petkovic und Paul Häuser

Streame die US Open mit dem Sky X-Traumpass

Am 26. August steigt der Höhepunkt der Hartplatzsaison, wenn in Flushing Meadows die besten Spielerinnen und Spieler der Tenniswelt um den letzten Grand-Slam-Titel des Jahres kämpfen. Sky überträgt die US Open täglich live. Möglich wird dies durch eine Kooperation mit der DOSB New Media GmbH, im Rahmen dessen Sky eine mehrjährige Sublizenz für die US Open erworben hat.

Mit Sky verpassen Tennisfans nichts, denn Sky Sport wird das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres vollumfänglich zeigen. Die besten Matches des Tages überträgt Sky auf seinem linearen 24-Stunden Tennissender „Sky Sport Tennis“. Die Spiele werden jeweils von einem Experten und einem Kommentator live begleitet. Zusätzlich dazu können Tennisfans alle Geschehnisse auf dem Center Court (Arthur Ashe Stadium) live auf einem zusätzlichen Kanal verfolgen – in der Regel auf Sky Sport 1.

Als Experten kommen Patrik Kühnen, Andrea Petkovic, Philipp Kohlschreiber und Benny Ebrahimzadeh zum Einsatz. Andrea Petkovic wird während der zwei Wochen an der Seite von Paul Häuser Interviews führen, ihre Einschätzungen geben und an den letzten Tagen auch die entscheidenden Matches kommentieren. Ansonsten werden die Spiele von Stefan Hempel, Marcel Meinert, Markus Götz, Hannes Herrmann und Philipp Langosz begleitet.

Sky Sport überträgt täglich live ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Tennis. Zusammenfassungen sowie ein ausgewähltes Topmatch des vergangenen Tages wird Sky Sport Tennis jeweils am Folgetag ausstrahlen. Außerdem ist eine umfassende Newsberichterstattung von den US Open auf Sky Sport News geplant.

Mehr Live-Tennis als jemals zuvor auf Sky

Durch die langjährige Partnerschaft jeweils mit ATP Media, der Übertragungsgesellschaft der ATP, als auch mit WTA Ventures, dem kommerziellen Unternehmen der WTA, zeigt Sky fast täglich Live-Tennis, insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Spielen bei Sky Sport. Zudem hat Sky eine mehrjährige Vereinbarung mit der DOSB New Media GmbH, im Rahmen dessen Sky eine Sublizenz der US Open erworben hat. Damit ist Sky die Heimat des Tennissports in Österreich und überträgt mehr Live-Tennis als jemals zuvor. Sky wird die ATP und WTA Finals, alle 1000er-Turniere und die meisten 500er und 250er live übertragen.