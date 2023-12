Geburtstags-Doppelpack und Bruder-Debüt: Mbappe bejubelt „speziellen Tag“

Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain an seinem 25. Geburtstag mit zwei Toren zu einem weiteren Sieg geführt – und erstmals mit seinem Bruder gemeinsam für den französischen Fußball-Spitzenclub gespielt. Der 16-jährige Ethan Mbappé kam beim 3:1 gegen Metz am Mittwoch in den Schlussminuten für Manuel Ugarte rein und gab sein Profi-Debüt.

„Ich bin sehr glücklich. Es ist großartig für Ethan, aber noch mehr für mich als großen Bruder“, sagte Kylian Mbappé nach der Partie. „Ich dachte, es wird ein spezieller Tag für mich, und an dieses Spiel werde ich mich lange erinnern. Dass Ethan von der Bank gekommen ist, war das Wichtigste an diesem Abend, auch wenn zu gewinnen und Tore zu erzielen immer etwas Besonderes ist.“

Vor der Einwechslung seines Bruders hatte der Superstar zum Abschluss der Hinrunde doppelt getroffen (60., 83.). Vitinha (49.) hatte PSG zuvor in Führung gebracht. Matthieu Udol (72.) gelang nur der Anschlusstreffer für die Gäste. In der kurzen Winterpause führt PSG die Tabelle der Ligue 1 mit fünf Punkten vor OGC Nizza und sieben Zähler vor Adi Hütters Monaco an.

(APA)/Bild: Imago