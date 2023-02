Gegen City – Harry Kane schießt historisches Tor

Mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Manchester City hat Harry Kane Vereinsgeschichte bei Tottenham Hotspur geschrieben.

Es war sein 267. Treffer für den Verein und zieht damit an Jimmy Greaves vorbei. Zudem war es Kanes 200. Tor in der Premier League, welches ihn zu Tottenhams besten Torschütze aller Zeiten krönt. In der Premier League liegen nun nur noch Wayne Rooney mit 208 Toren und Alan Shearer mit 260 Treffern vor ihm. Auch diesen Rekord zu knacken kann der 29-Jährige in seiner Karriere noch anvisieren.

Bild: Imago