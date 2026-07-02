Gegen ÖFB-Team: Spanien-Keeper Simón stellt WM-Rekord auf

Der spanische Nationaltorhüter Unai Simón hat einen WM-Rekord aufgestellt: Da der 29 Jahre alte Schlussmann von Athletic Bilbao im WM-Sechzehntelfinale gegen Österreich erneut ohne Gegentreffer blieb, ist er nun seit 519 Minuten unbezwungen bei WM-Endrunden.

Den bisherigen Rekord hielt der Italien Walter Zenga, der bei der WM 1990 im eigenen Land 517 Minuten ohne Gegentreffer geblieben war. Simón knackte die bisherige Bestmarke in der 89. Minute gegen Österreich. Letztmals überwunden hatte Simon der Japaner Ao Tanaka beim 2:1 gegen Spanien im letzten Vorrundenspiel bei der WM 2022 (51.).

Während seiner erfolgreichen Serie hatte Simón lediglich in einem Elfmeterschießen hinter sich greifen müssen. Ebenfalls bei der WM in Katar unterlagen die Spanier dabei im Achtelfinale dem späteren WM-Vierten Marokko 0:3.

Bei der laufenden WM wurde Simón allerdings kaum geprüft. In den bisherigen vier Spielen musste er lediglich sechsmal ernsthaft eingreifen. Ohne Gegentreffer im Turnier blieben bislang nur noch seine mexikanischen Kollegen.