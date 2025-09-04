Gegen Tampere: Erste CHL-Niederlage für Salzburg

Red Bull Salzburg hat in der 3. Runde der Champions Hockey League die erste Niederlage bezogen.

Die „Bullen“ verloren am Donnerstag im finnischen Tampere bei Ilves mit 1:2 (0:0,1:1,0:1). An den ersten zwei Spieltagen hatte der heimische ICE-Meister zwei Siege gegen GKS Tychy (3:1) und Bremerhaven (3:2) eingefahren. In Spiel vier wartet auf die Truppe von Cheftrainer Manny Viveiros erneut ein Gastspiel in Finnland, am Samstag (16.00) heißt Kalpa Kuopio der Gegner.

Nach einem torlosen ersten Drittel brachte der Kanadier Luke Henman die Gastgeber in Führung (29.). Die Salzburger zeigten sich nicht lange geschockt und besorgten in Person von Neuzugang Devante Stephens per abgefälschten Schuss aus der Distanz den Ausgleich (36.). Im Schlussdrittel schoss jedoch Samuli Ratinen Ilves zum Sieg (50.). Goalie Atte Tolvanen sah bei dem Treffer nicht gut aus. Im Anschluss brach auf dem Eis ein Tumult aus, der in einem Strafreigen für beide Teams (insgesamt acht Zeitstrafen) mündete. Es blieb der letzte große Aufreger der Partie.

(APA)/Bild: GEPA