Gegen Topfavorit Chelsea: SKN-Frauen kassieren nächste CL-Niederlage

Für den SKN St. Pölten setzte es im dritten Spiel in der Frauen-Champions-League die dritte Niederlage.

Nach den Pleiten gegen Atletico Madrid und Olympique Lyon mussten sich die SKN-Frauen diesmal dem FC Chelsea geschlagen geben.

Von Beginn an dominierten die Engländerinnen das Geschehen, drängten die Niederösterreicherinnen tief in die eigene Hälfte und gingen bereits in der 13. Minute durch Wieke Kaptein in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Catarina Macario auf 2:0, nach dem Seitenwechsel stellte sie mit ihrem zweiten Treffer auf 3:0.

In der Schlussphase traf Samantha Kerr zum 4:0, ehe Lisa Ebert in der 86. Minute mit einem unglücklichen Eigentor das 5:0 besiegelte. In der Nachspielzeit legte Kerr noch einmal nach und stellte den 6:0-Endstand her.

Foto: GEPA