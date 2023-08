Gegentreffer in letzter Sekunde! HSV verspielt Sieg in Karlsruhe

Mit ihrem jeweils dritten Saisontor trafen zwar Laszlo Benes und Robert Glatzel für den Hamburger SV, doch das reichte nicht zum Sieg. Binnen vier Minuten schossen die beiden Offensivspieler die HSV-Tore, doch am Ende hieß es 2:2 (0:1)-Sieg beim Karlsruher SC. Budu Siwsiwadse (90.+5) schoss den späten Ausgleich für die Gastgeber im Wildpark.

Die in der ersten Halbzeit dominierenden Badener waren vor 24.950 Zuschauern in der ausverkauften Arena durch Fabian Schleusener (14.) in Führung gegangen. Doch Benes per Freistoß (61.) sowie Glatzel (65.) drehten nicht unverdient die Partie zugunsten der Mannschaft von Trainer Tim Walter. Dann traf Siwsiwadse.

In der Schlussphase verstärkten die Gastgeber ihre Offensivbemühungen. HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandez verhinderte für sein Team mit einer Glanzparade in der 76. Minute nach einem Distanzschuss von Marvin Wanitzek zunächst den Ausgleich.

Starker Atik: Magdeburg holt ersten Saisonsieg

Der 1. FC Magdeburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga dank eines überragenden Baris Atik seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Das Team von Trainer Christian Titz bezwang Eintracht Braunschweig völlig verdient mit 2:1 (2:0) und rückt mit vier Zählern ins vordere Tabellendrittel. Für die Eintracht ist der Fehlstart dagegen perfekt, in den ersten beiden Partien gab es weder Punkte noch Tore.

Luca Schuler (22.) und Amara Conde (32.) stellten bereits vor der Pause vor 28.350 Fans jeweils nach Vorlage von Atik die Weichen. Anthony Ujah (90.+4) gelang das Anschlusstor. Die Eintracht agierte offensiv erneut zu harmlos und entwickelte kaum mal Durchschlagskraft. Magdeburg wirkte deutlich spielfreudiger als in der Vorwoche und bestimmte jederzeit die Partie.

17-Jähriger rettet Nürnberg einen Punkt

Ein 17 Jahre altes Supertalent hat dem 1. FC Nürnberg bei dessen Heimpremiere in der 2. Fußball-Bundesliga einen Punkt gerettet. Can Yilmaz Uzun gelang beim 2:2 (0:2) gegen Hannover 96 zunächst der Anschlusstreffer (66.), in der Nachspielzeit verwandelte der bisherige U19-Spieler nach langer Videoüberprüfung durch Schiedsrichter Patrick Arlt (Illingen) nervenstark auch noch einen Foulelfmeter (90.+2).

Der frühere Nürnberger Cedric Teuchert hatte den Club, der das erste Saisonspiel 0:2 bei Hansa Rostock verloren hatte, mit zwei verwandelten Elfmetern früh in Rückstand gebracht. Erst traf er nach einem Foul von Johannes Geis an Nicolo Tresoldi (8.), eine Viertelstunde später nach einer Attacke von Verteidiger James Lawrence an ihm selbst (23.). Die Führung war etwas schmeichelhaft für Hannover, das am ersten Spieltag gegen die SV Elversberg ebenfalls 2:2 gespielt hatte.

(SID) / Bild: Imago