Der FC Arsenal will die Rückkehr des deutschen Fußball-Nationalstürmers Kai Havertz zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League nicht ausschließen.

„Hoffentlich steht er für Atlético zur Verfügung. Er geht bis an seine Grenzen, um das zu erreichen“, sagte Teammanager Mikel Arteta am Freitag über Havertz, der an einer Muskelverletzung laboriert. Noch drei Tage bleiben dem Deutschen bis zum Spiel gegen Atlético Madrid am Dienstag (ab 21:00 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria!).

Im Titelkampf der englischen Premier League muss Arteta vorerst auf den 26-Jährigen allerdings noch verzichten. Für das Spiel gegen den FC Fulham am Samstag (ab 18:20 Uhr LIVE bei Sky!) stehe er sicher nicht zur Verfügung. Havertz‘ jüngste Verletzung vom vergangenen Wochenende nahm Arteta derweil zum Anlass, um die bisher so unglückliche Saison des Stürmers zu kommentieren.

Arteta: Havertz „einer unserer wichtigsten Offensivspieler“

„Er hat uns sehr gefehlt: Wir sprechen hier von einem unserer wichtigsten Offensivspieler, der seit sieben oder acht Monaten ausfällt“, sagte Arteta. Havertz hatte sich direkt zum Saisonauftakt im Spätsommer 2025 eine langwierige Knieverletzung zugezogen. Im Januar feierte er dann sein Comeback, ehe ihn eine Muskelverletzung für einige Wochen ausbremst. Nun muss der Offensivspieler erneut pausieren.

(SID/Red.)

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