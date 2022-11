Geht der FC Arsenal als Tabellenführer in die WM-Pause? Die Premier League am Wochenende live und exklusiv bei Sky

Die „Gunners“ zu Gast bei dem Wolverhampton Wanderers am Samstag ab 20:35 Uhr live

Das „Match of the Week“ FC Fulham – Manchester United mit Sky Experte Dennis Aogo, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld am Sonntag ab 17:00 Uhr live

Sky zeigt am Wochenende alle zehn Spiele des 16. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live

„Box2Box – Dein Rückblick” am Montag um 16:00 Uhr auf Sky Sport News und um 19:30 Uhr auf Sky Sport Premier League

Am Samstagnachmittag steht der 16. Spieltag der Premier League auf dem Programm, bevor sich auch das englische Oberhaus in die WM-Pause verabschiedet. Insgesamt zeigt Sky am Wochenende alle zehn Partien in voller Länge, acht davon live.

Der FC Arsenal will als Tabellenführer in die spielfreie Zeit gehen. Seit sieben Spielen sind die „Gunners“ ungeschlagen und konnten im Laufe dieser Serie unter anderem Siege gegen Liverpool, Chelsea und Tottenham verbuchen. Dicht auf den Fersen ist ihnen Manchester City. Falls der Titelverteidiger am Samstag gegen den FC Brentford (ab 13:20 Uhr) gewinnen sollte, bräuchte Arsenal bei den Wolverhampton Wanderers (ab 20:35 Uhr) ebenfalls drei Punkte, um die Tabellenspitze zu behaupten.

Zwischen dem Fernduell um Platz eins überträgt Sky am Samstag vier weitere Begegnungen live: FC Liverpool gegen den FC Southampton, Tottenham Hotspur gegen Leeds United und West Ham United gegen Leicester City ab 15:50 Uhr sowie Newcastle United gegen den FC Chelsea ab 18:20 Uhr.

Komplettiert wird der 16. Spieltag mit zwei Partien am Sonntag. Brighton & Hove Albion empfängt Aston Villa ab 14:50 Uhr, bevor der FC Fulham und Manchester United die Fans im „Match of the Week“ in die WM-Pause entlassen. Ab 17:00 Uhr begrüßen Sky Experte Dennis Aogo, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen zur Partie im Craven Cottage.

Trotz des nur acht Tage vorher stattfindenden WM-Finals findet in der Premier League am 26. Dezember der traditionelle Spieltag am Boxing Day wie gewohnt statt.

Der 16. Spieltag der Premier League bei Sky:

Samstag:

13:20 Uhr: Manchester City – FC Brentford live auf Sky Sport Austria 1 und auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Liverpool – FC Southampton live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Tottenham Hotspur – Leeds United live auf Sky Sport 7

15:50 Uhr: West Ham United – Leicester City live auf Sky Sport 8

18:20 Uhr: Newcastle United – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

20:35 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League

23:15 Uhr: Nottingham Forest – Crystal Palace in voller Länge auf Sky Sport Premier League

2:15 Uhr: AFC Bournemouth – FC Everton in voller Länge auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Aston Villa live auf Sky Sport Premier League

17:00 Uhr: „Match of the Week“: FC Fulham – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

19:30 Uhr: “What a Strike!” – die Highlights auf Sky Sport Premier League

Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” live auf Sky Sport News und 19.30 Uhr auf Sky Sport Premier League

Bild: Imago