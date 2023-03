„Geile Kulisse“: ÖFB-Teamspieler von Atmosphäre im Linzer Stadion begeistert

Der erfolgreiche EM-Quali-Start hat für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft einen positiven Nebenaspekt geliefert. Die 16.500 Fans im neuen Linzer Stadion sorgten am Freitag beim 4:1 gegen Aserbaidschan für eine Stimmung, wie man sie in Länderspielen ansonsten nur in einem gut gefüllten Happel-Stadion kennt. Dementsprechend euphorisch äußerten sich die ÖFB-Kicker über die Atmosphäre in der Arena, die wohl noch öfter Schauplatz von Nationalteam-Auftritten sein wird.

So zeigte sich etwa der gebürtige Linzer Heinz Lindner begeistert. „Der Funke ist von uns auf die Zuschauer übergeschwappt und dann wieder zurückgekommen. Das war beeindruckend“, sagte der Goalie und ergänzte: „Der LASK kann extrem glücklich sein, so ein Stadion zu haben, und wir sind glücklich, hier spielen zu können.“ Besonders vom Publikum gefeiert wurde Ex-LASK-Kapitän Gernot Trauner. „Dieses Stadion ist sehr cool, wir haben uns sehr wohlgefühlt. Es ist richtig Stimmung aufgekommen“, berichtete Trauner.

Rangnick zufrieden mit Atmosphäre in Linz





Dieser Meinung schloss sich auch Konrad Laimer an. „Es ist immer schön, wenn die Zuschauer mitgehen. Das pusht dich.“ Der noch nicht matchfitte David Alaba genoss die Atmosphäre auf der Ersatzbank sitzend. „Das ist ein sehr schönes Stadion, die Stimmung war hervorragend. Die Leute auf den Rängen und die Spieler auf dem Platz hatten Spaß.“

Baumgartner mit leichter Rasen-Kritik

Christoph Baumgartner sprach von einer „geilen Kulisse“ und war zudem vom Zustand der Spielfläche angenehm überrascht. „Beim Abschlusstraining habe ich mir noch gedacht, es könnte unangenehm werden, aber heute war es sehr gut, weil der Rasen sehr nass war.“

Der Niederösterreicher bezeichnete das Grün als „manchmal ein bisschen problematisch mit der Standhaftigkeit“ und als „ein bisschen anstrengend. Man muss sehr viel Kraft aufwenden, um sich wegzudrücken. Aber der Platz war besser, als wir es uns gestern gedacht haben.“

(APA)/Bild: GEPA