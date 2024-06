Gelbsperre droht! Diese ÖFB-Profis müssen gegen Niederlande aufpassen

Die EM 2024 geht immer mehr in die entscheidende Phase und vielen Spielern droht eine Sperre nach der zweiten Gelben Karte. Am letzten Gruppenspieltag kämpfen noch 20 von 24 Teams um den Einzug in die K.o.-Runde. Gleich 77 Spieler gehen allerdings mit einer Hypothek in diese Partien.

Das ÖFB-Team hat im bisherigen Turnierverlauf die meisten Gelben Karten aller Mannschaften gesammelt und geht mit sieben vorbelasteten Spielern in das abschließende Gruppenspiel am Dienstag gegen die Niederlande.

Bei den Abwehrspielern muss ein ÖFB-Trio gegen den Oranje-Sturm besonders aufpassen. Maximilian Wöber, Kevin Danso und Phillipp Mwene sahen allesamt bei der 0:1-Auftaktniederlage gegen Frankreich eine Gelbe Karte.

Schmerzhafte Ausfälle im Mittelfeld möglich

Auch im ÖFB-Mittelfeld droht zwei Stammspielern eine Sperre in einem möglichen EM-Achtelfinale.

Sowohl Konrad Laimer als auch Unterschiedsspieler Christoph Baumgartner würden bei einer weiteren Verwarnung im ersten K-o.-Duell fehlen. Das gilt auch für Flügelspieler Patrick Wimmer, der in beiden EM-Spielen als Joker von der Bank kam. Eine Gelbsperre im Achtelfinale könnte ebenso Angreifer Marko Arnautovic betreffen.

ÖFB-Gegner Niederlande geht mit nur zwei vorbelasteten Spielern in das letzte Gruppenspiel. Die beiden Mittelfeldspieler Joey Veerman und Jerdy Schouten haben schon Gelb kassiert.

Quartett schon nach zwei Spielen gesperrt

Vier Spieler bei der laufenden EM haben sich bereits nach dem zweiten Spiel eine Gelbsperre eingehandelt und würden somit ein mögliches Achtelfinale und Viertelfinale nicht mehr verpassen: Rodri (Spanien), Rafael Leao (Portugal), Dodi Lukebakio (Belgien) und Abdülkerim Bardakci (Türkei).

77 weiteren EM-Profis droht hingegen die Gelbsperre im Achtelfinale. Darunter befinden sich auch einige prominente Namen wie Frankreich-Star Kylian Mbappe, Deutschlands Abwehrchef Antonio Rüdiger, Spanien-Routinier Dani Carvajal oder Italiens Einsergoalie Gianluigi Donnarumma.

Erst nach dem Viertelfinale werden die bis dahin gesammelten Gelben Karten gelöscht, damit Verwarnungen im Halbfinale für ein mögliches Endspiel keine Folgen haben.

