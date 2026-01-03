Geleakt: So sollen die neuen Trikots des FC Bayern aussehen

Die Bayern-Fans könnten in der nächsten Saison erhört werden. Endlich wieder ein einfaches rotes Heimtrikot ohne Schnickschnack. Anders beim Ausweichshirt. Dort wird der Kreativität offenbar keine Grenzen gesetzt.

Anfang Dezember wurde bereits geleakt, dass die Bayern zur neuen Saison womöglich wieder im klassischen Rot auflaufen werden. Jetzt hat das Onlineportal Footy Headlines weitere Trikots präsentiert.

Das Auswärtstrikot sowie das dritte Shirt werden höchstwahrscheinlich weiß beziehungsweise dunkelblau gehalten. Geschmückt von schwarz-roten sowie pinken Details. Das vierte Leibchen hingegen könnte schon fast als Gemälde im Kunstmuseum durchgehen.

Kunterbuntes Trikot mit Blumen

Das ganze Trikot soll von einem bunten Blumenmuster überzogen werden. Der Hintergrund wird schwarz sein. Die Details wie die adidas-Streifen oder das Bayern-Logo sind hingegen in Weiß gehalten.

Durch das spezielle Muster wird das Trikot eher zu einem modischen Accessiore als zu einem Fußballtrikot.

Feststeht: Man darf bereits jetzt gespannt sein, ob die Outfits für die kommende Saison wirklich so aussehen werden.

